Москва, 13 марта, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 10 марта открылись снижением по иностранным валютам. Рубль укрепился на фоне временного улучшения ситуации на нефтяном рынке. На торгах в Европе стоимость фьючерсов на нефть Brent повышалась до $52,98. Курс доллара снижался до 58,70 руб., курс евро — до 62,46 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Позитивная динамика оказалась непродолжительной, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. После обновления внутридневного максимума на данных по американскому рынку труда нефтяные цены перешли к снижению. К закрытию торговой сессии в Штатах баррель Brent подешевел на 3,5%, до $51,13. Курс доллара восстановился до 59,00 руб. Курс евро вырос до 63,08 руб. на фоне высокого спроса в кроссах на рынке форекс.

После выхода отчёта Non-Farm Payrolls евро дорожал по всему рынку на сообщении от агентства Bloomberg, что в ходе заседания руководители ЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения. Управляющий совет не рассматривал сценарии, сроки и не принимал никаких решений по данному вопросу, а просто обменивались мнениями.

При нарастающем давлении российской валюте удаётся вести себя сдержанно. Из-за того, что рубль не подешевел к доллару, за четыре дня стоимость нефти снизилась с 3303 до 3007 руб.

Сегодня, 13 марта, баррель Brent стоит $51,01 (-0.44). Поскольку в понедельник валюты часто движутся против пятничных трендов, то на первую половину дня ожидается рост курса доллара до $59,30. Возможно, за это время Brent удастся нащупать поддержку и начать коррекционное движение после четырёхдневного обвала. Так как в пятницу покупателям не удалось закрепиться выше дневной трендовой линии (59,30 руб.), то по итогам дня ожидается закрытие в районе 58,90 руб., по евро — около 62,45 руб.