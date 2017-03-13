Радио REGNUM: первый выпуск за 13 марта
Москва, 13 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Путин и Трамп могут встретиться в июле в Германии;
- «Путин и Эрдоган договорились: Сирию делить не будут»;
- Молдавского министра обязали извиниться за слова о «русских пьяницах»;
- Россия продолжит самостоятельные усилия по Карабаху;
- ИА REGNUM и МИД РФ нашли взаимопонимание;
- Шеф-редактора ИА REGNUM в Бишкеке выслали из Киргизии;
- Россию на «Евровидении-2017» представит певица Юлия Самойлова;
- Мутко не прошёл проверку на соответствие требованиям FIFA.
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