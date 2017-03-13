Барнаул, 13 марта, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Алтайские участники международной выставки «Интурмаркет-2017» привели впечатляющую статистику, свидетельствующую о высоком интересе, проявленном посетителями к алтайскому стенду. По данным официального сайта региона, только за первый день работы было выпито 440 литров минеральной воды, кваса и лимонада. Большой интерес вызвали дегустации виноградных и ягодных вин (из брусники, голубики, жимолости, черники, облепихи).

Сайт Алтайского края Алтайская продукция на международной выставке «Интурмаркет-2017»

Также посетители съели 700 маленьких и 389 больших пряников, изготовленных компанией «Алтайский медовый пряник». Это предприятие испекло лакомство по уникальной рецептуре 1912 года с добавлением алтайских ягод и пряностей.

Помимо этого, в ходе выставки съедено 15 килограммов меда и еще 50 килограммов — куплено, выпито 80 литров медовухи. Также участники мероприятия реализовали 500 кг. алтайского сыра, прежде всего — твердых сортов.

Сайт Алтайского края Алтайская продукция на международной выставке «Интурмаркет-2017»

«Мы участвуем в «Интурмаркете» третий год, интерес к стенду возрастает. Есть спрос на поставки в торговые сети, есть спрос на винные туры. Интересуется европейская часть России, Камчатка, Дальний Восток. В этом году мы привезли новинки: вина из алтайского абрикоса и красной черемухи. Алтайская ягода — кислая и очень ароматная, такую ягоду сложно найти в других регионах с более теплым климатом», — поделилась информацией доцент кафедры биотехнологии Бийского технологического института Ксения Севодина.

Особой популярностью пользовались также алтайские травы, собранные вручную, безалкогольные бальзамы, продукция на основе пантов марала. Исполнительный директор Всемирной туристской организации Золтан Шомоги отметил, что Алтайский край обладает уникальными природными и лечебными ресурсами. «Когда я нахожусь у стенда Алтайского края на выставке «Интурмаркет», всегда узнаю для себя что-то новое», подчеркнул он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017» проходит в Москве с 11 по 13 марта. Алтайский край уже пятый год подряд становится стратегическим партнером этого мероприятия. А в этом году регион представил самую внушительную экспозицию, ее площадь составила 800 квадратных метров. Свои уникальные возможности на главной выставочной площадке российской туриндустрии продемонстрировали более 60 алтайских организаций и более 20 туристских компаний.

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О том, что Алтайский край входит в регионы-лидеры туристической отрасли заявили на выставке вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.