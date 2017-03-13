Барнаул, 13 марта, 2017, 06:30 — ИА Регнум. В ходе рабочей встречи Министра финансов РФ Антона Силуанова и алтайского губернатора Александра Карлина, состоявшейся накануне, достигнута договоренность о выделении бюджетного кредита для Алтайского края в размере 300 млн рублей. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает официальный сайт региона.

Сайт Алтайского края Рабочая встреча Министра финансов РФ Антона Силуанова и алтайского губернатора Александра Карлина

Известно, что эти средства Правительство Алтайского края намерено потратить на выполнение «майских указов» президента РФ в части обеспечения темпов роста заработной платы работников бюджетной сферы. «Средства будут, в том числе, использованы для выполнения конкретной установки Президента страны по повышению заработной платы врачей до уровня 200% от средней зарплаты в регионе. Сегодня в Алтайском крае зарплата врача составляет 189% от средней зарплаты в регионе. Также мы будем более активно помогать муниципальным бюджетам. Там есть проблемы, в том числе по зарплатам работникам культуры. Это сфера муниципальной ответственности, тем не менее мы будем помогать муниципалитетам в решении этого вопроса», — отметил Александр Карлин.

Глава региона поблагодарил министра финансов Российской Федерации за поддержку Алтайского края. Напомним, ранее правительство РФ на 7,5 млрд рублей увеличило объем межбюджетных трансфертов Алтайскому краю на 2017 году. Общий объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2017 году составит 34 млрд рублей.

Комментируя итоги встречи с Антоном Силуановым, губернатор, в частности, заявил, что ситуация по наполнению доходами регионального бюджета дает основание надеяться, что в связи с принятыми бюджетными корректировками удастся обеспечить выполнение наших социальных обязательств, а также наше участие в федеральных и региональных инвестиционных программах. «Более того, у нас формируется определенный задел для расширения наших инвестиционных проектов», — отметил Александр Карлин.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край стабильно входит в группу регионов с I степенью качества управления региональными финансами (в соответствии с приказом Минфина России от 3 октября 2010 года №552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»).

«Алтайское руководство проводит взвешенную, профессиональную бюджетную политику», — заявил Владимир Путин 23 декабря 20 16 года в ходе пресс-конференции.