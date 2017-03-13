Барнаул, 13 марта, 2017, 06:03 — ИА Регнум. В Шелаболихинском районе Алтайского края зарегистрировано землетрясение. Как сообщает сегодня, 13 марта, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, сила толчков в эпицентре составила 4,2 балла. По данным спасателей, данное сейсмособытие гражданами не ощущались. Они также напомнили, что Сибирь, в силу географических особенностей, относится к зоне сейсмической активности.

Официальный сайт Алтайского края Карта Алтайского края, на которой синим отмечен район, где произошло землетрясение

«На территории Сибири колебания в земной коре происходят регулярно, однако, они настолько незначительны, что сотрясения от взрывных работ на угольных предприятиях жители регионов испытывают намного ощутимее, чем подвижки подземных пластов. Мощные землетрясения в истории Сибири тоже случались. В Восточной Сибири в 1725 году произошло землетрясение, интенсивность которого была около 11 баллов. По причине малой заселенности района больших жертв и разрушений стихия не принесла. В январе 1862 года землетрясение на Байкале длилось три дня. Исследования показывают, что интенсивность сотрясения в эпицентре была около 8 баллов, в результате чего на озере случилось нечто вроде цунами, оказались затопленными прибрежные дома и сельхозугодья. Огромной силы землетрясение было в 1761 году на Алтае. Его интенсивность оценивается в 11 баллов. О нем известно благодаря сохранившимся рапортам военных. Они описывали, как колебались и разрушались высокие башни, а в земле образовались большие трещины», — отмечают в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января несколько землетрясений было зафиксировано на юге Красноярского края. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр самого сильного толчка находился в 26 км юго-западнее села Верхнеусинское (30 км от границы с Тувой). Его магнитуда составила 3,6.

В начале февраля трясло в горах Алтая. Интенсивность в эпицентре сейсмособытия, произошедшего в Усть-Коксинском районе Республике Алтай, составила 4,9.