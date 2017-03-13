Сеул, 13 марта, 2017, 04:17 — ИА Регнум. Социологические исследования в Южной Корее определяют лидера Демократической партии Мун Чжэ Ина как наиболее перспективного кандидата в президенты. Согласно опросам, он лидирует практически во всех провинциях. Об этом сообщает сегодня, 13 марта, агентства «Рёнхап».

Южная Корея

Социологи 11 и 12 марта выясняли отношение граждан к демократу. Опрошено было более двух тысяч человек. Погрешность — 2,2%.

Так, согласно результатам исследований, за Муна голосуют 29,9% респондентов. Его главный соперник — губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон. В его поддержку высказались 17% опрошенных.

Лидер Демократической партии Южной Кореи ранее уже участвовал в президентской гонке. В 2012 году он проиграл Пак Кын Хе.

Как ранее писало ИА REGNUM, на прошлой неделе Пак Кын Хе решением Конституционного суда была отправлена в отставку в результате крупного коррупционного скандала. Все восемь судей проголосовали за импичмент президента. Теперь первая женщина — президент Кореи лишена иммунитета главы государства, и в отношении нее и ее приближенных прокуратура может инициировать расследование.

Согласно решению суда, выборы президента пройдут через 60 дней после объявления импичмента. То есть досрочные выборы главы южнокорейского государства должны состояться до 9 мая. ЦИК начал регистрацию кандидатов на пост президента Южной Кореи.

После объявление Пак Кын Хе импичмента на улицах Сеула произошли столкновения сторонников и противников экс-президента. В результате погибли три человека.