Анкара, 13 марта, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Нидерланды «банановой республикой» и выразил уверенность в том, что в отношении голландских властей, не пустивших в страну турецких министров, необходимо ввести санкции. Об этом 12 марта сообщает агентство Reuters.

Нидерланды

По мнению турецкого лидера, действия западных политиков, пытающихся препятствовать представителям Турции вести агитацию в поддержку конституционной реформы страны среди представителей европейских турецких общин, говорят о том, что «нацизм на Западе возрождается».

Аналогичной позиции придерживается и глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Выступая во Франции, министр назвал Нидерланды «столицей фашизма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Нидерландов запретили самолету Чавушоглу посадку в аэропорту Роттердама, а позже на границе был остановлен автомобиль пытавшейся попасть в страну наземным путем министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетюль Сайян Кайи. Ей рекомендовали вернуться в Германию, а затем назвали «нежелательным иностранцем».

Турецкая община Нидерландов с возмущением отреагировала на действия властей страны и вышла на акции протеста. В свою очередь, митингующие у посольства Нидерландов в Стамбуле сорвали со здания миссии государственный флаг, заменив его на государственный символ Турции.

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