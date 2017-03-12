Москва, 13 марта, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Афганистан просит Россию о помощи в восстановлении более ста объектов на территории страны. Со своей стороны Кабул обещает Москве поддержку российского бизнеса на уровне президента страны Ашрафа Гани, сообщают 13 марта «Известия» со ссылкой на представителя афганского посольства в Москве Мохаммада Касема.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

В связи с отсутствием интереса к Афганистану у администрации нового президента США Дональда Трампа и снижением американского военного присутствия в стране, Кабул ищет новых партнеров.

По словам Касема, вопросы восстановления объектов на территории Афганистана неоднократно обсуждались с российской стороной ранее. «Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией», — заявил дипломат. Речь идет о 124 объектах инфраструктуры Афганистана, куда входят тоннель «Саланг», хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, электростанция в городе Пули-Хумри и авторемонтный завод «Джангалак».

В Афганистане надеются на российскую помощь. «Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали», — сообщил Касем. Президент Афганистана Ашраф Гани со своей стороны поддерживает увеличение экономического присутствия РФ в стране.

Однако вопрос инвестиционных влияний в афганскую экономику довольно сложный, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. «За последние годы Россия неоднократно предлагала западным партнерам, чьи военные контингенты находятся в Афганистане, совместные инвестиционные проекты, — заявил Кабулов, отметив, что российские инициативы в этой области не встретили поддержки партнеров. — …А в одиночку восстановление Афганистана не под силу ни одной стране».