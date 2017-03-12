Пекин, 13 марта, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Высшее руководство Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая заявило в субботу, 11 марта, о том, что регион продолжает напористую борьбу с терроризмом во имя поддержания стабильности, однако, факторы дестабилизации никуда не исчезают, передает 12 марта китайское информационное агентство «Синьхуа».

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Председатель регионального правительства Шохрат Закир заявил, что Синьцзян «решительно и энергично» боролся с терроризмом за поддержание стабильности в течение всего предыдущего года.

Люди по всему Синьцзяну принимали участие в общественных собраниях, чтобы найти решение террористической проблемы.

Подобные действия дали общественности твердое чувство безопасности, мобилизуя ее на «народную войну» против терроризма, утверждает заместитель секретаря комиссии по политическим и законодательным вопросам регионального комитета Коммунистической партии Китая Шархат Ахан.

Замечания были сделаны властями Синьцзяна во время панельной дискуссии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

Присоединившись к совместному с делегацией обсуждению двумя днями ранее, китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости возведения «Великой железной стены» для защиты единства, этнической солидарности и общественной стабильности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Регион является важным «рубежом безопасности» на северо-западе страны, который удерживает особые стратегические позиции и сталкивается с особыми проблемами, заявил Си Цзиньпин.

«Синьцзян движется в русле стабильности», — одновременно с этим заявил Шархат Ахан.

Однако, ввиду неопределённости, возникающей из глобальных террористических вызовов и инфильтрации религиозного экстремизма, он добавил, что Синьцзян ищет свой собственный путь борьбы с активизацией насилия и терроризма, передает агентство.

Напористое подавление террористов убедило все этнические группы и их безопасности и безопасности их собственности, заявили власти.

Шохрат Закир отметил, что экономика Синьцзяна росла стремительными темпами весь прошлый год благодаря обеспечению стабильности в регионе, достигая 7,6% роста ВРП в 2016 году. Он также надеется выйти на 7%-ный экономический рост в текущем году и достигнуть устойчивого прогресса в превращении региона в ключевой участок «Нового шелкового пути», подводит итог издание.

Напомним, что ранее уйгурские боевики, примкнувшие к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выпустили получасовое видео с угрозами «залить кровью» Китай. Одновременно с этим Министерство национальной обороны КНР успешно завершило контртеррористические учения с участием Корпуса военной полиции и ВВС НОАК в проблемном регионе.

Стоит также отметить, что уйгурский сепаратизм периодически выливается в вооруженные нападения на мирных жителей Китая как в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны, так и за его пределами, происходящие на фоне масштабной дестабилизации ближневосточных стран, таких как Ирак и Сирия. Будучи в существенной степени мусульманским регионом Китая, Синьцзян испытывает на себе потенциальную угрозу пробуждения «желтого ислама» в его радикальных течениях, приносимых извне. В связи с этим борьба за стабильность региона оценивается Китаем как стратегическое направление деятельности руководства страны.