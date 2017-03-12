Лондон, 13 марта, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Крым — это историческая часть России. Москва выполнила желание жителей полуострова, вернув его в состав РФ. Об этом заявил член палаты лордов парламента Великобритании, представитель Консервативной партии Ричард Бэлф в интервью газете «Известия», опубликованном сегодня, 13 марта.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Отвечая на вопрос журналиста о том, что может член палаты лордов парламента Великобритании сказать по поводу статуса Крыма, Бэлф заявил, что Крым является исторической частью России.

Он поделился, что бывал на Украине несколько раз, 8−9 лет назад, когда Крым еще являлся частью украинской территории. По словам представителя Консервативной партии, его уже тогда поразило, как много людей, причем и среди руководства, считают Крым частью России.

«Уже почти десять лет назад жители полуострова говорили, что хотят быть в составе Российского государства. Спустя некоторое время Москва осуществила это желание и вернула Крым обратно», — подчеркнул Ричард Бэлф.

Он также отметил, что на полуострове все же еще остаются те люди, которые выступают за возвращение Крыма в состав Украины. Однако большинство крымчан считают себя гражданами Российской Федерации.

Кроме того, он поделился своим мнением по поводу будущей политики Великобритании после Brexit. По словам Бэлфа, в ближайшие несколько лет после выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза Лондон станет придерживаться общей политики Евросоюза по Крыму. Признание полуострова как части РФ стало бы очень дружественным решением. Однако, как говорит член палаты лордов парламента Великобритании, нужно смотреть на интересы своего государства. Поэтому пока об этом говорить слишком рано.

Напомним, что на референдуме в марте 2014 года 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина не признает результаты референдума и продолжает считать полуостров частью своей территории. РФ, в свою очередь, заявляет, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.