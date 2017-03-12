Берлин, 13 марта, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Оказание экономической помощи Турции Евросоюзом может осложниться из-за дипломатического скандала между Анкарой и Амстердамом. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, передает агентство Reuters.

Vera Kratochvil Турция и Евросоюз

Комментируя последние события в отношениях между Турцией и Нидерландами, Шойбле подчеркнул, что при всех этих обстоятельствах очень сложно продолжать работать над оказанием Анкаре финансовой помощи. Немецкий министр также отметил, что ФРГ не хочет обострить ситуацию.

«Мы лишь хотим образумить Турцию», — надеется министр финансов Германии.

Напомним, что днем ранее в Нидерланды пытался попасть глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он планировал посетить митинг представителей турецкой диаспоры в стране в поддержку конституционных реформ в Турции. Однако Амстердам отказал в выдаче разрешения на посадку самолета министра.

Потом министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя заявила, что прибудет в Нидерланды наземным путем, несмотря на то, что голландские власти изначально не рекомендовали ей посещать страну. Полиция заблокировала дорогу, Кайя не смогла попасть на митинг. Потом ей предложили вернуться в Германию и назвали «нежелательным иностранцем».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ответить Нидерландам подобным образом. Он раскритиковал голландские власти, а дипломатов этой страны назвал «фашистами».

В Роттердаме, несмотря на запрет властей, представители турецкой диаспоры все же попытались провести митинг. Изначально у стен консульства Турции в Роттердаме собралось около двух тысяч сторонников Эрдогана. Акция протеста против проводимой Нидерландами политики по отношению к членам турецкого правительства носила мирный характер, и полиции удалось спокойно оттеснить толпу от здания.

Однако на фоне новостей о задержании машины Кайи толпа решила вновь приблизиться к консульству. Тогда начались стычки между протестующими и полицейскими. Последние применяли дубинки, участники акции забрасывали стражей порядка различными предметами. В итоге толпу удалось разогнать. Но без задержаний не обошлось.