Донецк, 12 марта, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Один из основателей Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Макович скончался в Донецке. Об этом сообщил РИА Новости источник в Народном совете ДНР.

Wikimedia Владимир Иванович Макович

«К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, — сказал источник. — Было слишком много рисков».

В пресс-службе Народного совета отметили, что Макович, зачитавший в апреле 2014 года декларацию о государственном суверенитете ДНР, скончался от опухоли головного мозга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей выступили против государственного переворота в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили ВСУ против мирных жителей региона.