Краснодар, 12 марта, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Маршрутное такси загорелось в пригороде Краснодара. Об этом сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

vega-autogas.ru Газовый баллон

Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта, на Ейском шоссе недалеко от ЖК «Прогресс».

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

«Водитель остановил авто и эвакуировал пассажиров, — говорится в сообщении. — После этого в маршрутке произошел хлопок — вспыхнул газовый баллон, автобус загорелся».

Отмечается, что благодаря грамотным действиям водителя маршрутки никто из пассажиров не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.