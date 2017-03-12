В Краснодаре в маршрутке взорвался газовый баллон
Краснодар, 12 марта, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Маршрутное такси загорелось в пригороде Краснодара. Об этом сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Газовый баллон
Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта, на Ейском шоссе недалеко от ЖК «Прогресс».
По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
«Водитель остановил авто и эвакуировал пассажиров, — говорится в сообщении. — После этого в маршрутке произошел хлопок — вспыхнул газовый баллон, автобус загорелся».
Отмечается, что благодаря грамотным действиям водителя маршрутки никто из пассажиров не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.