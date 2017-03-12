Гельзенкирхен, Германия, 12 марта, 2017, 22:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шальке-04» на своем поле разгромил «Аугсбург» в матче двадцать четвертого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая 12 марта на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 3:0.

Orchi Болельщики «Шальке» на «Фельтинс-Арене»

У хозяев поля голевыми действиями отметились Гаидо Бургшталлер (дубль) и Даниель Калиджури.

После двадцати четырех матчей в чемпионате Германии «Шальке-04» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. «Аугсбург», набравший 28 баллов, находятся на тринадцатой позиции.

Чемпионат Германии. 24-й тур

«Шальке-04» (Гельзенкирхен) — «Аугсбург» (Аугсбург) — 3:0.

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