Порт-о-Пренс, 12 марта, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Автобус на большой скорости протаранил толпу людей на севере Гаити. Об этом сообщают «Вести.Ru».

Ketounette Порт-о-Пренса

ДТП произошло 12 марта в городе Гонаив, в 150 км от столицы республики — Порт-о-Пренса.

«В толпу людей въехал автобус, 34 человека погибли, еще 15 получили серьезные ранения, — говорится в сообщении. — Обстоятельства инцидента уточняются».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Отметим, что Гаити находится на втором месте с конца по качеству автомобильных дорог. Особенно ситуация стала плачевной после разрушительного землетрясения в 2010 году. Дороги с твердым покрытием можно обнаружить лишь между крупнейшими городами, все же остальные транспортные пути не имеют асфальта и в сезон дождей вовсе становятся недоступны, указано на сайте bashavtoakademy.ru