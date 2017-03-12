Каспийск, Дагестан, 12 марта, 2017, 21:47 — ИА Регнум. В Каспийске в двухэтажном частном жилом доме произошел крупный пожар. Об этом сообщил РИА «Дагестан» источник в экстренных службах региона.

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Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта, на улице Пушкина.

«По предварительным данным, при пожаре в двухэтажном частном доме на улице Пушкина Каспийска погибли двое детей, — добавил источник. — Их тела спасатели обнаружили после тушения пожара».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые выясняют обстоятельства произошедшего.