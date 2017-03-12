В Каспийске в результате пожара погибли двое детей
Каспийск, Дагестан, 12 марта, 2017, 21:47 — ИА Регнум. В Каспийске в двухэтажном частном жилом доме произошел крупный пожар. Об этом сообщил РИА «Дагестан» источник в экстренных службах региона.
Pexels
Пожар
Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта, на улице Пушкина.
«По предварительным данным, при пожаре в двухэтажном частном доме на улице Пушкина Каспийска погибли двое детей, — добавил источник. — Их тела спасатели обнаружили после тушения пожара».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые выясняют обстоятельства произошедшего.