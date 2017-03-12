Мурманск, 12 марта, 2017, 20:56 — ИА Регнум. В Мурманской области произошло массовое ДТП с участием сразу 10-ти автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

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ДТП произошло в воскресенье, 12 марта, на 1415-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Кольском районе.

«На 1415 км автодороги Р-21 «Кола» произошло столкновение 10 автомобилей, из них 2 транспортных средства с прицепами», — говорится в сообщении.

Предварительная версия инцидента — происшествие произошло из-за плохой видимости в связи неблагоприятными погодными условиями.

Другие подробности пока неизвестны.