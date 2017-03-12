Нижний Новгород, 12 марта, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 12 марта в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

Rsport.ru Логотип Единой Лиги ВТБ

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) 80:93 (15:13 24:28 25:24 16:28)

(15:13 24:28 25:24 16:28) ВЭФ (Рига, Латвия) — ЦСКА (Москва) 83:99 (20:23 30:31 10:25 23:20)

(20:23 30:31 10:25 23:20) УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 84:109 (17:27 24:27 28:25 15:30)

«Нижний Новгород» в плей-офф уже не попадает, а вот «Енисей» наоборот наверняка попадает, как и «Астана».

«Зенит» сейчас находится на второй позиции в таблице, но по количеству сыгранных матчей и одержанных побед у питерцев показатели такие же, как и у химчан, а «Локомотив-Кубань» уступает им всего одну победу. «Зениту» ещё предстоит сыграть и с «Химками», и с «Локомотив-Кубанью», а «Химкам» ещё надо будет сразиться с ЦСКА. Так что за первые четыре места настоящая борьба только начинается. А вот пятое место уже досталось казанскому УНИКСу.

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.