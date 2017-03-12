Вашингтон, 12 марта, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп могут встретиться на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в июле текущего года в немецком городе Гамбург. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля», — цитирует представителя Кремля RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2017 г. заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что начат процесс подготовки к встрече президентов России и США.

Точной даты предполагаемой встречи российский дипломат не назвал.

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