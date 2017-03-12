Донецк, 12 марта, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Украинские силовики, передвигающиеся на двух боевых катерах, предприняли попытку атаковать позиции ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) из акватории Азовского моря. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Э.А. Басурин

По его словам, операция украинских военных проходила в субботу, 11 марта, в районе села Безыменное.

«По приказу командира 73-го морского Центра специальных операций ВМС Украины капитана первого ранга Эдуарда Шевченко два боевых катера зашли в территориальные воды ДНР в районе с. Безыменное для ведения разведки и провокаций с открытием огня по нашим позициям, то есть разведки боем», — отметил замкомандующего.

Басурин утверждает, что после того, как ополченцы ДНР открыли ответный огонь из стрелкового оружия и ПТУР, один из украинских катеров получил серьезные повреждения. Кроме того, добавил замкомандующего, в результате неудачной атаки силовики Украины потеряли двух человек убитыми и трех ранеными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили армию против мирных жителей региона.

Читайте также: В Донбассе в результате взрыва погиб 12-летний школьник