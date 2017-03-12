При пожаре в кафе в Москве пострадал один человек
Москва, 12 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В центре Москвы в кафе произошел пожар. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
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Пожар
ЧП произошло в воскресенье, 12 марта, в подвале пятиэтажного жилого дома на Никитском бульваре.
«Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, — говорится в сообщении. — Площадь пожара составила около 15 квадратных метров».
По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.
Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.
Причины инцидента пока неизвестны.