Москва, 12 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В центре Москвы в кафе произошел пожар. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

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ЧП произошло в воскресенье, 12 марта, в подвале пятиэтажного жилого дома на Никитском бульваре.

«Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, — говорится в сообщении. — Площадь пожара составила около 15 квадратных метров».

По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.

Причины инцидента пока неизвестны.