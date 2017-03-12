Вашингтон, 12 марта, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не намерены поднимать вопрос о санкциях во время возможных переговоров с руководством США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Россия никогда не станет пытаться вынести этот вопрос на повестку дня, — цитирует представителя Кремля ТАСС. — Мы не будем касаться этого вопроса».

При этом Песков добавил, что Вашингтон сам в силах решить, когда стоит отменить ограничительные меры против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине.

Сперва Брюссель и Вашингтон ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем ограничительные меры Запада были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва была вынуждена ввести эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против страны.

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