Москва, 12 марта, 2017, 18:25 — ИА Регнум. 12 марта на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 19-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Спартак» и «Анжи». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

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На экваторе второго тайма российский вингер и воспитанник «Спартака» Александр Самедов открыл счет, замкнув навес Дмитрия Комбарова с левого фланга — 1:0.

Статистика матча («Спартак"/"Анжи»)

Удары 18/11

Удары в створ 5/2

Владение 65%/35%

Фолы 14/13

На данный момент команда Массимо Карреры возглавляем турнирную таблицу с 44-мя очками после 19-ти туров. «Анжи» остались в непосредственной близи с зоной вылета с 20-ю очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Комбаров, дос Сантос, Таски, Промес, Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, Зе Луиш.

«Анжи»: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Мусалов, Кацаев, Гулиев, Яковлев, Брызгалов, Будковский, Прудников.

Главный арбитр матча: Александр Егоров.

Предупреждения: Фибел — 4, Яковлев — 29, Хубулов — 48.

Голы: Самедов 67 — 1:0.