Глазго, Великобритания, 12 марта, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Селтик» на своем поле сыграл вничью с «Рейнджерс» в матче двадцать восьмого тура чемпионата Шотландии. Встреча, прошедшая 12 марта на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, завершилась со счетом 1:1.

Andy03 Футбольный мяч

В составе хозяев поля мяч забил Стюарт Армстронг, у гостей голевыми действиями отметился Клинт Хилл.

После двадцати восьми матчей в чемпионате Шотландии «Селтик» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 80 очков. Клуб «Рейнджерс», набравший 47 баллов, пока занимает третье место.

Чемпионат Шотландии. 28-й тур

«Селтик» (Глазго) — «Рейнджерс» (Глазго) — 1:1.