Рим, 12 марта, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сассуоло» на своем поле уступил «Болоньи» в матче двадцать восьмого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая 12 марта на стадионе «Мапей» в Сассуоло, завершилась со счетом 0:1.

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Героем встречи стал нападающий гостей Маттиа Дестро, забивший единственный мяч на 58-й минуте.

После двадцати восьми матчей в чемпионате Италии «Болонья» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Клуб «Сассуоло», также набравший 31 балл, располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. 28-й тур

«Сассуоло» (Сассуоло) — «Болонья» (Болонья) — 0:1.

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