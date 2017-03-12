Луганск, 12 марта, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Подача воды в Луганскую народную республику (ЛНР) со стороны Украины частично восстановлена. Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, пресс-служба унитарного предприятия «Лугансквода».

Klv.lg.ua Предприятие «Лугансквода», ЛНР

«11 марта после внезапного прекращения подачи воды с Западной фильтровальной насосной станции (ЗФС-2), Украина возобновила поставку воды на территорию республики», — говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия «Лугансквода» добавили, что воду с ЗФС-2 в ближайшее время вновь получат жители городов Алчевск, Антрацит, Брянка, Стаханов, Кировск, Первомайск, Перевальск и Красный Луч.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 11 марта 2017 года пресс-служба унитарного предприятия «Лугансквода» сообщила, что украинская сторона без предупреждения прекратила подачу воды на территорию республики с Западной фильтровальной станции (ЗФС), которая расположена на оккупированной властями Украины территории Донбасса.

Отмечается, что подача воды с ЗФС была прекращена без предоставления официальных документов и без каких-либо объяснений причин.

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