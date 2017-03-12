Якутск, 12 марта, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов лично контролирует ход северного завоза в республику. 10 марта он побывал в Усть-Янском районе республики и скорректировал сроки завершения северного завоза. В администрации поселка Депутатский Борисов в режиме видеоконференции провел совещание с главами арктических районов. Руководитель региона из первых уст услышал о существующих сложностях с завозом топлива и продовольствия.

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Как известно, сложности с открытием автозимников, возникшие из-за погодных условий в ряде арктических районов, привели к отставанию от план-графика северного завоза. Это касается Среднеколымского, Нижнеколымского, Верхоянского и Усть-Янского районов.

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Однако не только аномалии природы привели к такому результату. Свою лепту внесли и энергетики, которые запоздали с индексацией тарифов на перевозки, отбив низкой ценой (7,6 рубля за тонно-километр) у перевозчиков желание работать. На эту проблему еще раз обратил внимание глава Среднеколымского района Евгений Слепцов, где отмечаются наибольшие сложности с доставкой топлива. Темпы перевозки угля здесь значительно ниже требуемого уровня.

«Ежедневно у нас выезжает в лучшем случае 10−12 машин, чего явно недостаточно», — отметил Слепцов. По его мнению, лишь простимулировав перевозчиков повышением тарифов можно добиться значительного прогресса. Этот вопрос взял на контроль генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виктор Омуков.

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В свою очередь Егор Борисов потребовал от регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства изыскать возможности для мобилизации дополнительной автомобильной техники, включая возможное приобретение машин для увеличения автопарка.

Власти уверены, что сложности в ходе северного завоза сезона-2017 не носят чрезвычайного характера. Более того, нужно постараться решить проблемы даже с опережением план-графика.

Напомним, что к 20 апреля автозимники в Центральной Якутии уже будут закрыты, Егор Борисов поставил задачу — завезти топливо и продовольствие в полном объеме не позднее 10 апреля.