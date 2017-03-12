Каменск-Уральский, Свердловская область, 12 марта, 2017, 17:27 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском (Свердловская область) общественная организация «Вдовы Чернобыля» через прокуратуру добилась изменения размеров выплат пособий на погребение инвалидов-«чернобыльцев». Суммы «погребальных» в среднем увеличились на 6 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре РФ.

Timm Suess Чернобыльская АЭС

Прокуратура Каменска-Уральского проверила управление социальной политики министерства социальной политики Свердловской области по Каменску-Уральскому и Каменскому району на предмет соблюдения федерального законодательства, регулирующего вопросы выплаты пособий на погребение инвалидам, получившим заболевания вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Основанием для проверки стало обращение организации «Вдовы Чернобыля». Родственники умерших «чернобыльцев» были не согласны с размером пособия на погребение.

По федеральному закону N 1244−1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», если гражданин имеет право на меры социальной поддержки одновременно по нескольким правовым актам, то меры предоставляются по закону, выбранному гражданином. Заявители воспользовались правом на получение пособия на погребение в соответствии с этим законом. Выяснилось, что управлением социальной политики Каменска-Уральского пособия на погребение назначены в размере ниже установленного. Так, одному из заявителей по закону было положено пособие на погребение инвалида ЧАЭС в размере свыше 9,9 тыс. рублей, фактически было назначено и выплачено управлением 3,8 тыс. рублей. Другому заявителю было законно положено пособие в размере свыше 10,6 тыс. рублей, фактически назначено 4,5 тыс.

Более подробно ситуацию раскрывает руководитель каменской организации «Вдовы Чернобыля» Владимир Коновалов. «20 ноября 2016 года умер ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС Павел Максимовских. Человек достойный светлой памяти. Не просивший у России при жизни никаких наград за свой чернобыльский подвиг, — сообщил Владимир Коновалов корреспонденту ИА REGNUM. — Награда нашла героя после смерти в виде пособия на погребение в размере 10 тысяч 604 рубля 10 копеек. Такой размер пособия установлен правительством Российской Федерации для погребения умерших инвалидов вследствие катастрофы на ЧАЭС. Всем смертным пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд в размере 6068 рублей 87 копеек, а вот сумму пособия для захоронение умерших инвалидов-чернобыльцев выплачивает Управление социальной политики в повышенном размере. Казалось бы, какие могут быть споры, раз правительство решило так, значит нужно выполнять. 7 декабря 2016 года в Управление социальной политики обратился родственник умершего Павла Максимовских. После того, как заявление на пособие было написано, чиновница — «соцзащитница» молвила, что будет выплачено только 4 535 рублей 23 копейки и ни копейки больше. Какую сумму они указывают в заявках на выделение денежных средств и в отчетах о кассовых расходах по выплате пособия на погребение в действительности — тайна за семью печатями». (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим ИА REGNUM ).

«Прокуратура Каменска-Уральского направила в суд исковые заявления в интересах вдов инвалидов с требованием признать нарушенным право заявителей на получение пособия на погребение и организовать выплату пособий в размере, установленном действующим законодательством. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

«Вот только получат эти деньги родственники умерших уже в 2017 году. Спустя год, после смерти героев-ликвидаторов», — отмечает Владимир Коновалов.

Кроме того, начальник каменского управления, что в народе называют «соцзащитой», Ольга Щевелёва была привлечена к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ за неисполнение требований прокурора Каменска-Уральского, который по словам Владимира Коновалова, в течение 12 месяцев добивался исполнения законодательства. «Какие только меры прокурорского реагирования он не применял к Ольге Ильиничне (Щевелевой — прим. ИА REGNUM ) — все бесполезно. Вот, например протест направлял? Направлял! А она не испугалась протеста и просто не стала его выполнять. Обидно! Тогда он выбрал «дубину» поувесистей — направил в её адрес представление. И опять неудача. Ольга Ильинична, вместо того, чтобы подчиниться законному требованию прокурора, в очередной раз снизила размер пособия на погребение умерших в декабре 2015 и в январе 2016 года инвалидов — ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Это подстегнуло энтузиазм прокурора, и он обратился в суд, где его ждала гарантированная законом победа! Но, недолго музыка играла!». (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Постановлением Красногорского суда от 12 мая 2016 года госпожа Щевелева признана виновной. Решением Свердловского областного суда от 29 июня 2016 данное решение отменено как незаконное, в связи с отсутствием в действиях Щевелёвой состава административного правонарушения. Как она поясняет в своей ноябрьской уже апелляционной жалобе, в назначении пособий для погребения инвалидов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС она руководствовалась письмом Минфина РФ N 120, Банка России N 05−1 от 25.12.1992 года «О порядке финансирования, учета и отчетности расходов по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС». «Там определен порядок финансирования расходов органов социальной защиты, связанных с предоставлением расходов на погребение неработающих пенсионеров и инвалидов, — сообщает она в жалобе, — не позволяющих управлению заявить сумму большую, чем разницу между 9 910 рублями и 6 068 рублей». Министерство соцзащиты Свердловской области, согласно апелляционной жалобе Ольги Щевелевой ей разъяснило, что «выплата пособия на погребение может быть произведена только в виде разницы между размером, установленным Законом 1244−1, и суммой пособия на погребение, полагающейся к выплате в соответствии с Законом 8 ФЗ («О погребении и похоронном деле» — прим. ИА REGNUM )».

Кроме того, соцзащита Каменска-Уральского обвинила прокуратуру и истцов из организации «Вдовы Чернобыля» в «злоупотреблении законодательством», «недобросовестном осуществлении гражданских прав», а выводы суда, по ее мнению, «не соответствуют обстоятельствам дела».

«Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу Управления социальной политики Каменска-Уральского, оставила решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу», — сообщала прокуратура 16 января.

Но у руководителя организации «Вдовы Чернобыля» остался вопрос к прокуратуре о ранее недополученных людьми деньгах. И главный вопрос всей этой истории. Начальник Управления социальной политики Каменска-Уральского в своей жалобе указала, что начисление пособий на погребение вдовам и родственникам инвалидов ЧАЭС велось в том же порядке, что и в иных региональных органах социальной защиты. В Свердловской области на сегодня проживает более пяти тысяч ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Инвалидность диагностируют чаще всего у «чернобыльцев» с онкологическими заболеваниями, и дорога каждая минута жизни, которую не хотелось бы терять на судебные дрязги. Знают ли их родственники, какие мытарства их ждут, когда ликвидатор окажется на смертном одре?