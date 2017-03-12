Эр-Рияд, 12 марта, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии разрабатывают программу по выселению из страны около 5 млн нелегальных мигрантов, то есть практически 20% населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Tezars.ru Лагерь для беженцев в Саудовской Аравии. 100 тыс. палаток на 3 млн человек.

«Решение об этом обсуждается в Консультативной ассамблее (Шуре) страны по инициативе одного из депутатов — доктора Садка Фаделя», — говорится в сообщении.

Местные власти опасаются, что нелегальные мигранты потребуют от королевства «легализовать их», предоставить гражданство. Чтобы избежать такого развития ситуации из страны могут депортировать несколько миллионов человек.

Если данная информация подтвердится, то эта депортация может стать одной из самых массовых в истории.