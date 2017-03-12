Стамбул, Турция, 12 марта, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Стамбуле с резким заявлением в адрес властей Нидерландов, которые «перешли все границы».

Onedio.com Турецкое посольство в Нидерландах

«Дошло до того, что генконсула не выпускали из здания дипмиссии Турции, — цитирует главу государства «Агентство Анадолу». — Все это говорит о том, что нацизм на Западе возрождается. Чем власти Нидерландов могут объяснить свои шаги? Турция ответит на это».

Эрдоган также выразил надежду, что власти Нидерландов наконец-то научатся нормам дипломатии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами разгорелся в начале марта 2017 года.

Началось все с того, что турецкая община в Нидерландах запланировала митинг в Роттердаме в поддержку конституционной реформы в Турции, референдум по которой пройдет 16 апреля. На этом митинге должен был выступить глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Однако власти Нидерландов запретили воздушному судну турецкого дипломата приземляться на голландской территории.

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