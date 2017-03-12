Сантьяго, 12 марта, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос заявил, что Боливарианской альянс для народов нашей Америки, которым будут руководить его бывший боливийский коллега Давид Чокеуанка «имеет нулевую значимость для Международного суда в Гааге», сообщает Emol. Эральдо Муньос уверен, что само упоминание о Боливарианском альянсе в Чили «неуместно».

Radiolaprimerisima.com «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (плакат)

Напомним, что «Боливарианский альянс для народов нашей Америки — Торговый договор народов» — это международная организация, созданная в 2004 году по инициативе Уго Чавеса и Фиделя Кастро. Цель альянса — экономическая интеграция и совместное развитие её участников на основе социализма и коллективной защиты независимости. В альянс АЛБА входят Куба, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа, Доминикана, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Антигуа и Барбуда, Федерация Сент-Китс и Невис.

Эральдо Муньос вновь отметил, что спорная река Силала имеет международный статус. Территориальные претензии Боливии на возврат территорий и выход к океану («морской спор») чилийская сторона отвергает. А заявления Боливарианского альянса в поддержку требований Боливии будут чилийской стороной не приняты во внимание.

В свою очередь, боливийское правительство 21 марта представит в Международный суд в Гааге повторный «морской иск» против Чили. Министр связи Боливии Гизела Лопес призвала население Боливии поддержать эту акцию подъемом национального флага, сообщает «Patria Nueva». После того, как Боливия обратится с повторным иском в Международный суд, Чили будет отведен срок до 21 сентября 2017 года, чтобы ответить письменно на это требование.

Ранее президент Боливии Эво Моралес заявил на своей странице в Twitter, что чилийская олигархия, обуреваемая имперскими амбициями, присвоила природные ресурсы боливийского побережья. Причем процесс этот начался, по мнению Моралеса, еще до военного вторжения в 1879 году. В 1879 году конфликт перешел в «горячую фазу». В результате у Боливии были отняты месторождения меди, селитры, серы. А, главное, из-за потери выхода к океану, Боливия не может получить доступ к гидрологическим богатствам и природным ресурсам морского дна.