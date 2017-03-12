Луганск, 12 марта, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовили террористический акт против главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», задержанный в Луганской народной республике (ЛНР) майор спецназа ВСУ Сергей Иванчук рассказал в ходе допроса в МГБ ЛНР.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Мне предлагали задачи по ДНР, — говорит Иванчук, входивший в состав сети диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). — Беседа проходила в здании СБУ управления Самбуцкого».

«Нам ставили задачу по «Специалисту» (начальник управления НМ ЛНР полковник Олег Анащенко), — говорит он. — (Также) сотрудник СБУ, лысоватый такой, я его не знаю, спрашивал, можем ли мы выполнить задачи по ДНР».

В частности, речь шла о том, чтобы взорвать автомобиль главы ДНР Захарченко по маршруту следования на пункт пропуска «Успенка», — уточнил украинский военный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2017 г. глава МВД ЛНР Игорь Корнета заявил о раскрытии убийства начальника Управления НМ ЛНР Анащенко. По его словам, убийство совершили военнослужащие Украины, которые в настоящее время задержаны.

«Все они являются военнослужащими сил специального назначения ВСУ, заброшенными в Луганск в составе ДРГ для совершения террористических актов по задачам СБУ, — рассказал тогда Корнета. — Сейчас с ними проводятся следственные действия».

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