Махачкала, 12 марта, 2017, 16:03 — ИА Регнум. По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции в Хасавюртовском районе Дагестана возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Дагестан.

Dagestan-today.com Дагестанская полиция

Инцидент произошел в субботу, 11 марта, на 739 км федеральной автодороги «Кавказ».

«На законные требования сотрудников ДПС остановиться, водитель автомобиля ВАЗ-21 014 не подчинился и продолжил движение, — говорится в сообщении. — В ходе преследования около с. Карланюрт Хасавюртовского района водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем».

После ДТП из салона транспортного средства вышли трое мужчин и открыли стрельбу по полицейским, а затем скрылись в лесном массиве.

«В результате обстрела одному сотруднику полиции причинено огнестрельное ранение, и он для оказания медпомощи доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта в городе Хасавюрте группа неизвестных обстреляла сотрудников правоохранительных органов. В результате нападения пострадал один полицейский, который был госпитализирован в местную больницу.

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