Мадрид, 12 марта, 2017, 15:51 — ИА Регнум. 12 марта на стадионе «Аноэта» был разыгран матч 27-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Атлетик» (Бильбао). Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «басков».

Katxijasotzaile Атлетик (Бильбао)

На 28-й минуте матча испанский плеймейкер Рауль Гарсия открыл счет в матче ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1. Это 6-й мяч испанца в сезоне 2016/17.

В начале второго тайма талантливый испанский вингер Иньяки Уильямс удвоил преимущество гостей, забив после ошибки защитника «бело-голубых» — 0:2. Нападающий забил свой 3-й гол в чемпионате.

Статистика матча («Реал Сосьедед"/"Атлетик»)

Удары 15/9

Удары в створ 3/5

Владение 60%/40%

Фолы 15/21

На данный момент «бело-голубые» идут на 5-м месте с 48-ю очками. «Львы» хоть и победили, но остались на 7-м месте с 44-мя очками.

Составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Рульи, Мартинес, Юри, Навас, Одриосола, Илирраменди, Прието, Сурутуса, Хуанми, Вела, Оярасабаль.

«Атлетик»: Аррисабалага, Буведа, Ляпорт, Баленсиага, Альварес, Сан Хосе, Беньят, Муниаин, Лекуэ, Гарсия, Уильямс.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Предупреждения: Илирраменди — 26, Муниаин — 39, Мартинес — 50, Ляпорт — 50, Сан Хосе — 68, Беньят — 73, Юри — 77, Аррисабалага — 79, Баленсиага — 90+1.

Голы: Гарсия (пен) 28 — 0:1, Уильямс 56 — 0:2.