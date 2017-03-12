Якутск, 12 марта, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Арктическая экспедиция Министерства обороны Российской Федерации стала первой научной миссией в мире, которая смогла преодолеть 1100 километров от поселка Тикси до острова Котельный архипелага Новосибирских острова по ледовому покрытию моря Лаптевых «на моторах». Об этом сегодня, 12 марта, сообщил журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Mil.ru Остров Котельный

«Члены экспедиции Минобороны стали первыми в мире, кому удалось дойти на технике от материковой части до острова Котельный», — сказал заместитель министра обороны.

Он также сообщил, что в ходе экспедиции было проведено более сотни различных исследований и лабораторных работ. Военные и представители оборонных заводов испытывали военную технику в арктических условиях, когда температура воздуха понижалась до минус 60 градусов. В частности, изучались эргономические возможности проведения ремонта техники.

Экспедиция несколько дней пробудет на острове Котельный, а затем пустится в обратный путь по льду.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты Главного автобронетанкового управления министерства обороны и представители военной промышленности проводят проверку новых и перспективных образцов военной техники в условиях Арктики.