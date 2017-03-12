Джорджтаун, 12 марта, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Только за последние шесть месяцев в Гайане начали работу более 50 супермаркетов, принадлежащих китайским предпринимателям. Ожидается, что к августу 2017 года начнет функционировать еще 40 магазинов. Первоначальный вклад владельцев супермаркетов в экономику Гайаны составил почти полмиллиарда долларов, а сотни граждан Гайаны получили рабочие места, сообщает Guardian Guyana. Однако, многие гайанцы недоумевают, почему все эти роскошные супермаркеты именно возникают в прибрежных городах и селениях страны?

Miranda Рынок в Суринаме

«Ответ на этот вопрос довольно прост», — пишет Caribbean News Now: «Когда соседний Суринам погрузился в глубокую рецессию, многие жители этой страны потеряли свою платежеспособность продажи упали на 50%. В результате, китайские предприниматели переместили свой бизнес в Гайану, которая не является дорогостоящей страной, а уровень платежеспособности населения выше, чем в Суринаме».

Суринам эксперты называют маленькой страной с большими проблемами, связанными с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, нелегальной добычей золота, сообщает Global post. Экономика Суринама базируется на добыче бокситов и экспорте алюминия, золота и нефти (85% экспорта и 25% доходной части госбюджета), тем не менее Суринам продолжает оставаться беднейшей страной Южноамериканского континента, писало ранее ИА REGNUM