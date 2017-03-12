Калининград, 12 марта, 2017, 15:29 — ИА Регнум. На борту иностранного сухогруза Lady Serra, прибывшего в Калининградскую область, обнаружены трупы двух граждан Нигерии. Как сообщает региональный следственный отдел на транспорте, тело одного африканца было найдено в бобовой насыпи, тело второго — в боковом кармане трюма.

Калининградский следственный отдел на транспорте Фото погибших нигерийцев

Известно, что Lady Serra пришла в порт Светлый Калининградской области из нигерийского города Лагос, где три недели назад состоялась загрузка бобовой продукцией.

По данным следствия, после того, как сухогруз вышел в Гвинейский залив, экипаж обнаружил на борту четырёх нигерийцев, незаметно пробравшихся на судно. Нелегалы были оперативно переданы властям Нигерии, однако, по всей видимости, двоим иностранцам удалось спрятаться на судне.

Калининградские криминалисты не обнаружили на телах признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Shipspotting.com Сухогруз Lady Serra

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что сухогруз Lady Serra, построенный в 2011 году, ходит под флагом Маршалльских островов. Судно является т.н. навалочником, специализируясь на перевозке сыпучих грузов, таких как зерно, уголь, цемент и др.