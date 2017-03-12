Ташкент, 12 марта, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Ташкенте правоохранительные органы задержали 150 разыскиваемых за преступления лиц. Мероприятия по задержанию проводились с 20 февраля в рамках оперативно-разыскной операции «Тозалаш-Антитеррор» («Чистка-Антитеррор»), сообщает Газета.уз.

Peretz Partensky Узбекская милиция

По словам начальника отдела управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента Рашида Умирова, на которого ссылается издание, профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан и соблюдение правопорядка, проведены в 207 махаллях (кварталах) города.

«Для выявления случаев проживания граждан без постоянной прописки или временного учета были осмотрены 293,56 тысячи квартир многоэтажных домов, 87 тысяч частных домов и 34 тысячи предприятий и организаций, а также гостиницы и общежития», — говорится в публикации.

В результате выявлены более 10,1 тысячи лиц, нарушивших требования паспортно-визового режима. К административной ответственности привлечены 8 тыс. человек, арендующих жилье с нарушением установленных правил, и 419 владельцев жилья.

«В реабилитационные центры направлены 313 лиц, не имеющих постоянного места жительства и работы. 398 несовершеннолетних, оставшихся без надзора родителей, направлены в центры оказания социально-правовой помощи», — сообщает издание.

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Ежегодный комплекс мероприятий «Чистка-Антитеррор», объединяющий все силовые ведомства республики, проводится в целях обеспечения безопасности перед предстоящим празднованием 21 марта праздника Навруз.

21 марта — день весеннего равноденствия, отмечается в Узбекистане как всенародный праздник. Он символизирует окончание зимы и приход весны, обновление природы и всего живого, начало нового земледельческого цикла.