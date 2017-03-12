Аддис-Абеба, 12 марта, 2017, 15:06 — ИА Регнум. В столице Эфиопии — Аддис-Абебе — произошел обвал на огромной мусорной свалке, жертвами которого стали по меньшей мере 15 человек. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает Associated Press.

mermyhh Свалка

Сообщается, что в пригороде Аддис-Абебы на мусорном полигоне произошел обвал огромной горы мусора. Эта гора мусора обрушилась на бытовки, в которых в тот момент находились около 150 человек.

По предварительным данным погибли 15 человек. Разборы завалов продолжаются. Привлечена тяжелая техника.

Число жертв может возрасти, так как из-под мусорного обвала на данный момент удалось спасти только 40 человек.

Известно, что на эту свалку ежедневно свозится мусор из четырёхмиллионной Аддис-Абебы. Каждый день на этой свалке работают до 500 человек, которые сортируют мусор и пытаются найти там что-то ценное, что можно продать.