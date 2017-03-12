Москва, 12 марта, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Союз ММА России аннулировал результат скандального боя открытого чемпионата Дагестана по ММА между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Союза ММА.

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Кроме того, Союз ММА дисквалифицировал бойца Джуманиязова и команду Dagestan fighters.

Напомним, во время боя между Минеевым и Джуманиязовым, который проходил в рамках открытого чемпионата по ММА, произошла массовая драка. Причиной её стало то, что Джуманиязов ударил Минеева ногой после остановки боя. На это Минеев стукнул дагестанского бойца по голове.

Сразу же после этого болельщики выскочили на ринг и началась массовая драка. После инцидента спортсмены принесли друг другу извинения и пожали руки. О пострадавших не сообщалось.

В Союзе ММА однако несколько по другому взглянули на ситуацию. В сообщении пресс-службы Союза сказано, что никакой «массовой драки» на самом деле не было, а был лишь «всплеск эмоций» болельщиков, который случается в любом виде спорта.

При этом подчеркивается, что главный судья соревнования согласно правилам вида спорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду Dagestan fighters. Результаты боя также были аннулированы.