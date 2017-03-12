Калининград, 12 марта, 2017, 14:59 — ИА Регнум. В Калининграде найдено тело 14-летний ученицы лицея № 17 Камили М., пропавшей более двух месяцев назад. Как сообщили сегодня, 12 марта, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, тело девушки было обнаружено накануне на берегу Калининградского залива в пос. Прибрежный.

«В ходе осмотра видимых признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти девушки, не обнаружено», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, девушка исчезла утром 20 декабря прошлого года по дороге в лицей. Мама девушки получила СМС-сообщение от дочери о том, что уже в школе, однако позже выяснилось, что в учебное заведение школьница так не пришла.

По факту безвестного исчезновения 14-летней калининградки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Школьницу более двух месяцев искали волонтёры.

Региональный уполномоченной по правам ребёнка Татьяна Батурина в эфире радио «КП-Калининград» сообщила, что в исчезновении девушки могли быть виноваты соцсети. «Мама предполагает, что у девочки была ещё одна страница в соцсети», — сказала детский омбудсмен.

Батурина высказала мнение о том, что в друзьях у подростков должны быть родители и учителя, а несовершеннолетние должны регистрироваться в соцсетях только по документам родителей.