Кито, 12 марта, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Эквадора Ленин Морено начал свою кампанию в рамках второго тура президентских выборов с обещания «победить олигархов». Морено заявил, выступая перед избирателями, что Эквадор могут спасти только голоса бедного населения. А в случае прихода к власти, его главной задачей, как президента страны, будет защита интересов беднейших слоев населения и дальнейшая реализация социальных программ. В том числе обеспечение доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию, качественному образованию и улучшение условий жизни для людей с инвалидностью, сообщает Andes.

Kimsaka Ленин Морено

Ленин Морено призвал избирателей не поддаваться на подкуп со стороны оппозиции. И отметил, что его правительство будет помогать молодым предпринимателям открывать собственный бизнес за счет кредитов, предоставленных государством, комментирует TeleSur.

В свою очередь, кандидат в президенты Эквадора от оппозиции Гильермо Лассо призвал соблюдать принципы демократических и прозрачных выборов не только в Эквадоре, но и во всей Латинской Америке. И «бороться с диктатурами политических партий, например, в Венесуэле». А для обеспечения этого, уверен Лассо, следует использовать возможности Организации американских государств, сообщает El Universo. Это было первое заявление, которое сделал оппозиционный кандидат после начала кампании борьбы за президентское кресло в рамках второго тура.