Пермь, 12 марта, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях проиграл пермскому «Амкару» в матче 19-го тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила сегодня, 12 марта, в Перми.

Sky-wall.ru Футбольный мяч

В самом начале игры арбитр Евгений Турбин не засчитал гол «Зенита» в ворота пермяков. Турбин рассудил, что защитник санкт-петербургского клуба Луиш Нету коснулся мяча ещё до линии ворот.

«Зенит» больше не смог поразить ворота хозяев поля, а вот у пермяков отличился полузащитник Роланд Гиголаев, который забил мяч в санкт-петербургские ворота.

Итогом матча — 1:0 — победа «Амкара».

Таким образом, «Амкар» поднимается на пятую строчку турнирной таблицы с 30 очками. «Зенит» остается на второй строчке с 36 очками.

Ранее ЦСКА разбил «Томь» в матче 19-го тура РФПЛ.