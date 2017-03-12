Стамбул, Турция, 12 марта, 2017, 14:50 — ИА Регнум. В Стамбуле протестующие сорвали флаг Нидерландов с генерального консульства этой страны и водрузили флаг турецкий. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает AFP.

Флаг Нидерландов

Напомним, между Турцией и Нидерландами разгорелся дипломатический скандал. Началось все с того, что турецкая община в Нидерландах запланировала митинг в Роттердаме в поддержку конституционной реформы в Турции, референдум по которой пройдет 16 апреля.

На этом митинге должен был выступить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Однако власти Нидерландов запретили его самолету приземлятся на голландской территории.

Тогда в Нидерланды прибыла турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя. Но власти Нидерландов объявили её «нежелательным иностранцем» и грубо выдворили из страны.

Сам митинг в Роттердаме власти также запретили.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов «фашистами» и пригрозил жесткими ответными мерами. Временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре был вызван в турецкий МИД, где ему была вручена нота протеста в связи с недружественными действиями властей его страны.

Кроме того, МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну голландского посла после отпуска.

В Стамбуле перед зданием генерального консульства Нидерландов собралась толпа возмущенных турецких граждан. Они сорвали государственный флаг Нидерландов со здания и водрузили на его место турецкий флаг.