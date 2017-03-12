Гватемала, 12 марта, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Директор ЮНИСЕФ для Латинской Америки и Карибского бассейна Мария Персеваль призвала к закрытию центров и детских приютов в регионе, после трагической гибели детей в Гватемале. В заявлении, опубликованном региональным офисом Фонда Организации Объединенных Наций по вопросам детства (ЮНИСЕФ) в Гватемале, Персеваль призвала к срочному созданию национальной системы защиты детей, сообщает Prensa Latina.

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В настоящее время около 240 тысяч детей и подростков живут в подобных учреждениях в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Персеваль призвала правительства этого региона остановить рост числа этих домов и заняться созданием качественных институтов, находящихся под надзором властей, где дети могли бы получать реальную помощь.

Число девочек, погибших 8 марта при пожаре в центре реабилитации жертв семейного насилия Гвателмалы, достигло 39 человек. Еще две пострадавшие скончались в больнице в субботу, 11 марта, передает Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшие в центре реабилитации жертв семейного насилия девушки были намерены присоединиться к акциям протеста против дискриминации женщин 8 марта. Воспитанницы центра неоднократно пытались привлечь внимание властей и общественности и обращались с жалобами на сотрудников центра, обвиняя их в сексуальных домогательствах, но внезапно стали жертвами пожара.