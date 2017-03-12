Москва, 12 марта, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Песков говорил в интервью CNN, опубликованном сегодня, 12 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты спросили Пескова, как прошел телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом.

Пресс-секретарь президента России отметил, что президент США Дональд Трамп — очень прагматичный политик, а телефонный разговор был многообещающим.

«На самом деле, он был довольно многообещающим, он очень прагматичен, я имею в виду президента Трампа. Он не скрывает того факта, что не согласен с Россией во многих вещах, но он достаточно прагматичен, чтобы говорить, что нам нужно говорить, что нам нужно вести диалог, нам нужно сравнивать наши позиции, чтобы найти общие позиции», — сказал Песков.

В ходе разговора Трамп констатировал, что в российско-американских отношениях есть некоторые тупики и ряд вопросов, по которым Москва и Вашингтон не могут прийти к соглашению. «Но в то же время он говорит, что нам нужно собраться вместе и начать вести диалог. Но к сожалению, у нас нет лучшего понимания о том, когда этот диалог может начаться», — отметил Песков.

Напомним, телефонный разговор Путина с Трампом состоялся 28 января этого года, спустя неделю поле инаугурации американского президента.