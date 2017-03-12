Москва, 12 марта, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что латвийские военные отказались посетить бригаду армейской авиации в псковском городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ, по поводу которых ранее высказывала опасения. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«Натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе», — сказано в сообщении ведомства.

Российское военное ведомство напоминает, что в 2016 году Москва 30 раз приглашала представителей военного блока НАТО на различные мероприятия, включая армейские международные игры и учения «Кавказ-2016». При этом Североатлантический альянс только один раз пригласил российских военных на военные учения «Анаконда», проходившие в Польше.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Латвия, Эстония, Литва, Швеция и Польша не дали официального ответа на предложение российского военного ведомства о проведении консультаций по вопросам региональной безопасности.

Стоит отметить, что командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес уже призвал Россию открыть для наблюдателей главные военные учения в этом году — «Запад-2017», которые пройдут на территории Белоруссии.