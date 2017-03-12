Бийск, Алтайский край, 12 марта, 2017, 13:44 — ИА Регнум. В Бийске правоохранители задержали супружескую пару, подозреваемую в распространении синтетических наркотиков. У каждого из при задержании были обнаружены пакетики с порошком белого цвета, — сообщает сегодня, 12 марта, пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Изъятие синтетических наркотиков в Бийске

То, что в изъятых упаковках находилось синтетическое наркотическое средство, эксперты уже подтвердили. Предварительно установлено, что супруги прибыли в наукоград из соседнего региона и уже успели спрятать часть наркотиков в подъездах двух бийских многоэтажек.

Представление о возбуждении уголовного дело внесено по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств.

В феврале 2017 года Бийск «прославился» еще одним задержанием распространителя «синтетики». Тогда правоохранители задержали мужчину с 1 килограммом наркотиков. Но во время проведения дальнейших мероприятий сотрудники полиции обнаружили еще и тайник с наркотиками. Более 6 кг. (уже расфасованных по 0,5 кг.) сильнодействующих синтетических наркотических средств наркодилер хранил на территории кладбища в Барнауле.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года УФСБ по Алтайскому краю пресечена деятельность 4 межрегиональных и 3 международных каналов поставок в Алтайский край наркотических средств из стран Средней и Центральной Азии, Центральной части России.