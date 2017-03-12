Гарик Сукачев полюбил алтайские горы и Чуйский тракт
Барнаул, 12 марта, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Музыкант, режиссер, сценарист и актер Игорь (Гарик) Сукачев признался, что всем своим друзьям советует побывать на Алтае. А лично ему больше всего нравятся алтайские горы и Чуйский тракт. «Все, что связано с Чуйским трактом, мне нравится. В том числе люди, с которым там встретился: и взрослые, и дети… На Алтай можно ездить всю жизнь и при этом не увидеть его до конца. Я туда еще вернусь», — пообещал музыкант. Его слова, сказанные во время посещения Международной выставке «Интурмаркет», цитирует официальный сайт Алтайского края.
По наблюдениям очевидцев, в алтайский экспозиции музыканта привлекли работы ремесленников, а также он задержался возле представительства игорной зоны «Сибирская монета» и казино Altai palace.
Комплекс расположен в 288 километрах от Барнаула. Согласно проекту, разработанному в 2009 году, в игорной зоне построят сеть казино, гостиничные комплексы на 3000 мест, конноспортивный манеж, киноконцертный комплекс, вертолетную площадку, горнолыжный комплекс. Первое казино Altai Palace открыли в 2015 году. За первый год работы бюджет Алтайского края получил около 30 млн. рублей.
«На стенде есть рулеточный стол. Тем, кто хочет узнать о правилах игры, мы все объясняем. Мы — одна из немногих игорных зон в России и единственная в Сибири. Интерес к «Сибирской монете» большой», — рассказал представитель алтайской игорной зоны Андрей Дударев.
Особенно тепло музыканта встретили на площадке Алтайского района: угощали ухой, мясом марала и рыбой. Напомним: Гарик Сукачев совершил путешествие по Чуйскому тракту на мотоцикле во время съемок специального художественно-документального проекта «Алтайская песня».
Читайте также: Гарик Сукачев: «Алтай давно манит меня»
«Всем своим знакомым говорю, что обязательно нужно съездить на Алтай, провести в крае хотя бы несколько дней, чтобы понять, что это за регион. Рассказать о нем невозможно — слова бедны. Вообще это прекрасный край, о чем я и говорю зрителям своего фильма. Очень советую побывать на Алтае», — отметил Гарик Сукачев.
Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские проекты по развитию туристической отрасли получили высокую оценку в ходе XII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2017», которая сейчас проходит в Москве. То, что регион является одним из лидеров по развитию выездного туризма признали первый вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.