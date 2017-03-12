Барнаул, 12 марта, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Музыкант, режиссер, сценарист и актер Игорь (Гарик) Сукачев признался, что всем своим друзьям советует побывать на Алтае. А лично ему больше всего нравятся алтайские горы и Чуйский тракт. «Все, что связано с Чуйским трактом, мне нравится. В том числе люди, с которым там встретился: и взрослые, и дети… На Алтай можно ездить всю жизнь и при этом не увидеть его до конца. Я туда еще вернусь», — пообещал музыкант. Его слова, сказанные во время посещения Международной выставке «Интурмаркет», цитирует официальный сайт Алтайского края.

Официальный сайт Алтайского края Гарик Сукачев совершил путешествие по Чуйскому тракту на мотоцикле

По наблюдениям очевидцев, в алтайский экспозиции музыканта привлекли работы ремесленников, а также он задержался возле представительства игорной зоны «Сибирская монета» и казино Altai palace.

Официальный сайт Алтайского края Представительство игорной зоны «Сибирская монета» на международной выставке «Интурмаркет» в Москве

Комплекс расположен в 288 километрах от Барнаула. Согласно проекту, разработанному в 2009 году, в игорной зоне построят сеть казино, гостиничные комплексы на 3000 мест, конноспортивный манеж, киноконцертный комплекс, вертолетную площадку, горнолыжный комплекс. Первое казино Altai Palace открыли в 2015 году. За первый год работы бюджет Алтайского края получил около 30 млн. рублей.

«На стенде есть рулеточный стол. Тем, кто хочет узнать о правилах игры, мы все объясняем. Мы — одна из немногих игорных зон в России и единственная в Сибири. Интерес к «Сибирской монете» большой», — рассказал представитель алтайской игорной зоны Андрей Дударев.

Особенно тепло музыканта встретили на площадке Алтайского района: угощали ухой, мясом марала и рыбой. Напомним: Гарик Сукачев совершил путешествие по Чуйскому тракту на мотоцикле во время съемок специального художественно-документального проекта «Алтайская песня».

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«Всем своим знакомым говорю, что обязательно нужно съездить на Алтай, провести в крае хотя бы несколько дней, чтобы понять, что это за регион. Рассказать о нем невозможно — слова бедны. Вообще это прекрасный край, о чем я и говорю зрителям своего фильма. Очень советую побывать на Алтае», — отметил Гарик Сукачев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские проекты по развитию туристической отрасли получили высокую оценку в ходе XII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2017», которая сейчас проходит в Москве. То, что регион является одним из лидеров по развитию выездного туризма признали первый вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.