Лиссабон, 12 марта, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Звезда мирового футбола португалец Криштиану Роналду скоро станет отцом близнецов. Об этом сегодня, 12 марта, пишет The Sun со ссылкой на источник близкий к Роналду.

Ludovic Péron Кристиано Роналду

Сообщается, что суррогатная мать, проживающая на западе США, вынашивает детей португальского футболиста. Роналду тщательно скрывает подробности своей личной жизни, но источник, близкий к футболисту, поведал, что футболист не удержался и рассказал о предстоящем пополнении в своей семье.

«Он скрывает подробности своей личной жизни, но всё же рассказал, что скоро они родятся», — сказал источник изданию The Sun. Ожидается, что после появления на свет дети будут перевезены в мадридский дом Роналду.

Напомним, у Роналду уже есть сын — ему шесть лет и его также родила суррогатная мать.